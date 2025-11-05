Белорусская "дочка" Альфа-банка заявила, что ее карты будут работать за границей

В пресс-службе банка пояснили, что "возможны точечные проблемы в Европе из-за персональных решений иностранных контрагентов в отношении белорусских карт"

МИНСК, 5 ноября. /ТАСС/. Карты белорусской "дочки" Альфа-банка продолжат работать за рубежом после вступления в силу санкций в отношении финансовой организации со 2 декабря.

"Наши карты продолжат работать в Беларуси и за границей. Так же, как и сейчас, возможны точечные проблемы в Европе из-за персональных решений иностранных контрагентов в отношении белорусских карт", - говорится в сообщении пресс-службы банка.

Там пояснили, что при этом перестанет работать Apple Pay. "Мы знаем, насколько это важно для владельцев iPhone, поэтому разработали решение, чтобы привычный способ оплаты остался с вами. Уже в декабре мы выпустим платежные стикеры. Также мы работаем над тем, чтобы сделать привычные вещи платежным инструментом - брелок, кольцо, браслет и другие варианты", - рассказали в Альфа-банке.

Кроме того, подписки Apple также станут недоступны. "Речь об оплатах, которые идут через Apple ID. Мы прикладываем все усилия, чтобы решить этот вопрос, но пока рекомендуем воспользоваться картой другого банка для оплаты подписок", - пояснили в пресс-службе.

По ее данным, подписки, которые оплачиваются напрямую через сайты сервисов, можно будет оплачивать, как и раньше. "Поэтому рекомендуем привязать подписки к сайтам сервисов напрямую, где это возможно. Например, в экосистеме "Яндекс". Остальные pay-сервисы (Samsung Pay, Swoo Pay) продолжат работать", - уточнили в пресс-службе.

Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций вводит запрет на транзакции с рядом банков из Белоруссии. Под ограничения подпали Банк БелВЭБ, Белгазпромбанк, Альфа-банк (Белоруссия), Сбер Банк (Белоруссия), ВТБ Банк (Белоруссия).