Чешский политик Турек назвал приоритетом Праги энергобезопасность

По его словам, новое правительство сделает "более сильный акцент на суверенитете и подходе, основанном на собственных интересах"

БРЮССЕЛЬ, 5 ноября. /ТАСС/. Будущее чешское правительство будет уделять приоритетное внимание энергетической безопасности и экономической стабильности страны. Об этом заявил экс-депутат Европарламента (ЕП) от фракции "Патриоты", претендующий, по данным СМИ, на пост главы МИД Чехии, Филип Турек в интервью европейскому изданию Politico.

По его словам, правительство сделает "более сильный акцент на суверенитете <...> и подходе, основанном на [собственных] интересах", а также будет "предотвращать эскалацию, которая может поставить под угрозу энергетическую безопасность или экономическую стабильность Чехии".