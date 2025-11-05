Глава Gunvor: рынок нефти будет перенасыщен, если США снимут санкции с РФ

Торбьерн Тернквист назвал американские рестрикции против российских нефтяных компаний неожиданными

Редакция сайта ТАСС

АБУ-ДАБИ, 5 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор международного нефтетрейдера Gunvor Торбьерн Тернквист заявил, что рынок нефти будет перенасыщен, если США снимут санкции с российских энергетических компаний.

"Санкции США в отношении российских нефтяных компаний были неожиданными. <...> По нашему мнению, между производством и потреблением возникает разрыв, потому что поставки огромного количества нефти были приостановлены или перенаправлены. Если все санкции будут сняты, на этом рынке явно возникнет переизбыток предложения", - сказал Тернквист, выступая на конференции ADIPEC в Абу-Даби.

В октябре США и Великобритания включили "Лукойл" в свои санкционные списки. При этом ограничения США не распространяются на транзакции с Каспийским трубопроводным консорциумом и компанией "Тенгизшевройл", а британские - дополнительно на месторождения Карачаганак в Казахстане и Шах-Дениз в Каспийском море.

После этого "Лукойл" сообщил, что в связи с введением ограничительных мер в отношении компании намерен продать свои международные активы. "Лукойл" получил предложение от Gunvor о приобретении Lukoil International GmbH, которая владеет зарубежными активами российской компании.