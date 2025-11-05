"Купер": россияне в среднем готовы потратить 13 тыс. рублей на "черную пятницу"

Практически треть опрошенных хотели бы уложиться в сумму от 3 до 7 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Россияне готовы потратить на предстоящей распродаже в "черную пятницу" 13 тыс. рублей. Об этом сказано в совместном исследовании сервиса доставки из магазинов и ресторанов "Купер" и компании "Онин" (текст есть у ТАСС).

Читайте также

"Черная пятница": как избежать импульсивных покупок и получить максимальную выгоду

"В среднем россияне готовы потратить на "черную пятницу" около 13 000 рублей", - говорится в сообщении.

Практически треть опрошенных (30%) хотели бы уложиться в сумму от 3 до 7 тыс. рублей. Почти столько же (28%) - в диапазон от 7 до 15 тыс. рублей. К более крупным покупкам стоимостью от 15 тыс. рублей готовы 25% респондентов, причем 10% из них настроены потратить свыше 30 тыс. рублей. Ограничиться 3 тыс. рублями готовы 14% участников опроса, отметили эксперты.

Почти треть (30%) опрошенных не пропускают ни одной распродажи. Еще 53% делают покупки со скидками хотя бы раз в год, а 17%, хоть и редко, но все равно участвуют в распродажах. Тех, кто намеренно обходит их стороной, не оказалось и вовсе. При этом респонденты все чаще совершают покупки онлайн. Так, 69% выбирают маркетплейсы и сервисы доставки, 9% делают заказы в интернет-магазинах определенных брендов. Офлайн-шопинг остается привычкой для 22% респондентов.

В основном на распродажах россияне покупают одежду, обувь и аксессуары (83%). Далее следуют товары для дома (62%), косметика и парфюмерия (51%), электроника (46%) и бытовая техника (45%). Также каждый четвертый покупает детские товары (29%) или еду и напитки (27%), а спортивные товары по скидкам берут 16% опрошенных.

Большинство участников опроса (70%) делают покупки на распродажах как себе, так и членам семьи. Только четверть (27%) покупают что-то исключительно для себя, а 2% - выбирают подарки и полезные вещи преимущественно для других.

По данным исследования, большинство россиян откладывают покупки в начале осени в ожидании скидок: 35% респондентов переносят на ноябрь крупные покупки, а 23% формируют "лист желаний". Однако 40% покупают товары лишь когда возникает необходимость. Кроме того, для многих россиян "черная пятница" становится стартом новогоднего шопинга. Каждый пятый (22%) специально покупает подарки именно в этот период, а еще половина (53%) не упускают возможность приобрести презенты заранее, если видят выгодное предложение. Только 16% предпочитают делать покупки уже в декабре.

Об опросе

Опрос проходил в сентябре 2025 года, в нем приняли участие более 2 500 пользователей в возрасте от 18 до 66 лет.