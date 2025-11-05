Газпромбанк передал управление торговыми центрами "Мега" УК "Велес менеджмент"

В состав группы "Мега" входят УК "Мега" и 14 торговых центров в 12 регионах России

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Газпромбанк передал управление торговыми центрами "Мега" управляющей компании "Велес менеджмент", сообщила пресс-служба кредитной организации.

"Группа "Газпромбанк" объявляет о передаче управления крупнейшим портфелем коммерческой недвижимости - МЕГА управляющей компании "Велес менеджмент". В состав группы "Мега" входят УК "Мега" и 14 торговых центров МЕГА в 12 регионах России (в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Омске, Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре, Адыгее, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Нижнем Новгороде).

По словам заместителя председателя правления Газпромбанка, курирующего промышленные активы группы, Тиграна Хачатурова, передача управления осуществлена для реализации дальнейшего этапа развития крупнейшего портфеля коммерческой недвижимости. "Мы с уверенностью можем сказать, что вывели "Мегу" на абсолютно новый уровень: обеспечили непрерывность бизнеса и защиту сотрудников в период турбулентности, создали новые возможности для российских брендов, оперативно заместили 400,7 тыс. кв. м ушедшей ИКЕА, предоставили дополнительные возможности для россиян, инвестировали в развитие инфраструктуры", - сказал он.

Отмечается, что новым генеральным директором УК "Мега" назначена Оксана Козлова, которая свыше 10 лет проработала в компании. Любовь Попова перейдет в Группу "Газпромбанк" и займется развитием портфеля коммерческой недвижимости и других проектов, находящихся под управлением группы.

УК "Велес менеджмент" - российская управляющая компания, которая специализируется на профессиональном управлении активами и инвестиционными портфелями. Оперативное и стратегическое управление портфелем "Мега" будет осуществляться командой УК "Мега" и командой ООО "Сибфинанс".

Газпромбанк купил 14 торговых центров "Мега" у голландско-шведской Ingka Centres в сентябре 2023 года. Оценочная стоимость активов составляла порядка $2,85 млрд. Совокупная площадь торговых центров составляет 2,3 млн кв. м.