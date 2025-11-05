Сбер запустил ИИ-помощника для автоматического оформления налоговых вычетов

Подключить помощника можно в приложении "Сбербанк онлайн"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Сбербанк запустил в своем мобильном приложении сервис на основе искусственного интеллекта, который позволяет оформить налоговый вычет в один клик. Об этом сообщили в пресс-службе Сбера.

"Налоговый ИИ-помощник в приложении "Сбербанк онлайн" оформляет такой вычет в один клик. Чтобы подключить помощника и подписать согласие, нужно написать "Налоговый вычет" в строке поиска с "Гигачат" в приложении "Сбербанк онлайн" и выбрать "Помощник по налогам в ассистенте Салют", - отметили в пресс-службе банка.

В банке уточнили, что оформить налоговый вычет можно за спорт, образование и лечение, а также по продуктам Сбера: добровольному страхованию жизни, пенсионным программам, процентам по ипотеке и инвестициям через ИИС. Сервис взаимодействует с платформой социальных налоговых вычетов, которую Сбер вместе с ФНС запустил в сентябре 2025 года.

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев отметил, что только каждый десятый россиянин сегодня использует право на налоговый вычет.

"Миллионы людей регулярно инвестируют, оформляют ипотеку, оплачивают лечение - и не подозревают, что государство готово вернуть им часть этих средств. Наш налоговый ИИ-помощник на базе нейросетевой модели "Гигачат" решает эту задачу", - сказал он.

По словам Царева, с разрешения клиента сервис анализирует транзакции человека, чтобы выявить его право на вычет, формирует справки, проводит расчеты, подает документы в налоговую и отслеживает поступление денег на счет. "Только на социальных вычетах за себя можно вернуть до 22 500 рублей в год, а за обучение каждого ребенка - еще до 16 500 рублей", - добавил представитель банка.

В Сбербанке также сообщили, что в ближайшее время в интерфейсе помощника появится возможность проголосовать за подключение компаний, оказавших услуги, за которые положен вычет.