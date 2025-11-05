РЭЦ планирует кратно увеличить число магазинов "Сделано в России" в КНР

Вице-президент РЭЦ Татьяна Ан напомнила, что уже был открыт первый распределительный центр в Суйфэньхэ под национальным брендом с целью организации устойчивых поставок российских товаров

Редакция сайта ТАСС

ШАНХАЙ, 5 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Попов/. Российский экспортный центр (РЭЦ) планирует до начала 2026 года значительно увеличить в Китае количество магазинов "Сделано в России". Об этом ТАСС рассказала вице-президент РЭЦ Татьяна Ан в ходе 8-й Китайской международной выставки импортных товаров (CIIE) в Шанхае.

"На сегодняшний день работают 13 магазинов розничной офлайн-торговли российской продукции "Сделано в России", плюс полки в магазинах - всего 24, их количество планируется кратно увеличить уже до начала 2026 года, - сказала Татьяна Ан. - Более того, был открыт первый распределительный центр в Суйфэньхэ под национальным брендом "Сделано в России" с целью организации устойчивых поставок российских товаров".

Она напомнила, что с начала 2024 года РЭЦ провел шесть фестивалей-ярмарок "Сделано в России" в таких городах, как Шэньян, Далянь, Харбин, Чэнду и Пекин. "Список городов в будущем будет расширяться", - отметила Татьяна Ан

По итогам встречи главы правительства РФ Михаила Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна в Ханчжоу 3 ноября стороны договорились приветствовать проведение на территории Китая фестивалей-ярмарок "Сделано в России" и открытие "Российских национальных павильонов" в целях расширения взаимовыгодного сотрудничества между деловыми кругами двух стран.

CIIE - крупнейшая выставка в Китае, посвященная импорту. Мероприятие проходит 5-10 ноября в Национальном выставочном и конференц-центре. В этом году свыше 4 тыс. участников представят здесь свою высококачественную продукцию. В частности, на экспо представлен организованный Российским экспортным центром стенд производителей из РФ.