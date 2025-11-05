Мишустин поздравил главу Роскачества с юбилеем организации

Наработки ведомства активно используются прежде всего при настройке риск-ориентированных механизмов контроля, отметил премьер-министр

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Александр Астафьев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил руководителя Роскачества Максима Протасова и коллектив организации с ее 10-летним юбилеем.

"В этом году исполняется 10 лет со дня создания автономной некоммерческой организации "Роскачество", которую вы возглавляете. Хочу поздравить вас и в вашем лице коллектив с юбилеем, пожелать всего самого доброго", - сказал глава правительства, открывая встречу с Протасовым.

Мишустин отметил, что наработки Роскачества активно используются прежде всего при настройке риск-ориентированных механизмов контроля, которые помогают снижать административную нагрузку на бизнес. Он подчеркнул, что этого ожидает сам бизнес и об этом всегда говорит президент РФ Владимир Путин.

"Присваиваемый вами знак качества - своего рода подтверждение для потребителей, что товар соответствует высоким стандартам в этой сфере", - добавил премьер.