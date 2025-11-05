В Минске ратифицировали договор с РФ о формировании объединенного энергорынка
МИНСК, 5 ноября. /ТАСС/. Палата представителей (нижняя палата парламента) Национального собрания Республики Беларусь ратифицировала договор с Россией о формировании объединенного рынка электрической энергии Союзного государства, передает корреспондент ТАСС.
Главы государств подписали документ в декабре 2024 года.
Как сообщили в законодательном органе, договор определяет правовые основы формирования, функционирования и развития объединенного рынка электроэнергии Союзного государства и регулирует отношения, связанные с куплей-продажей электрической энергии между участниками объединенного рынка электрической энергии Союзного государства.