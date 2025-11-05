РЖД в ноябрьские праздники увеличили перевозку пассажиров на 2,7%

Туристскими поездами в праздничные дни воспользовались 9,9 тыс. пассажиров

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. РЖД нарастили в ноябрьские праздники перевозку пассажиров на 2,7%, до почти 1,6 млн человек, сообщила компания.

"Почти 1,6 млн человек перевезли поезда дальнего следования в ноябрьские праздники на сети РЖД. Это на 2,7% больше, чем за сопоставимый период прошлого года", - говорится в сообщении.

Компания назначила более 1,8 тыс. рейсов поездов на эти даты, добавила в них вагоны, отправила сдвоенными 10 скоростных поездов "Сапсан" и "Ласточка", отметили в РЖД.

"Туристскими поездами в праздничные дни воспользовались 9,9 тыс. пассажиров ("Рускеальский экспресс", "Белорусский вояж", "В Карелию", "К Северному сиянию", "По Золотому кольцу", "Уральский экспресс", "Диоскурия" и другие)", - говорится в сообщении.

Наибольшим спросом пользовались маршруты, связывающие Москву с Санкт-Петербургом, Нижним Новгородом, Казанью, Ярославлем, Воронежем, Сочи. "Только поездами "Сапсан" с 1 по 4 ноября воспользовались более 60 тыс. человек, а поездами "Аврора" - почти 25 тыс.", - сообщила компания.

Как отметила Федеральная пассажирская компания ("дочка" РЖД), ее поездами с 1 по 4 ноября путешествовали около 1,4 млн пассажиров, что на 2,2% больше аналогичного периода прошлого года.