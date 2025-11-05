Патрушев предложил Индонезии рассмотреть технологию малых АЭС

Их проектирует "Росатом"

Редакция сайта ТАСС

СУРАБАЯ /Индонезия/, 5 ноября. /ТАСС/. Помощник президента Российской Федерации, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев предложил Индонезии рассмотреть технологию малых модульных АЭС, проектируемых госкорпорацией "Росатом".

Рабочая поездка Патрушева проходит по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина.

В среду у Патрушева состоялась встреча с губернатором провинции Восточная Ява Хофифой Индар Параванса. Многочисленную российскую делегацию торжественно приняли в резиденции губернатора в городе Сурабая.

"В нашей делегации есть представители руководства Минпромторга, Росатома, других министерств и организаций, рекомендую установить с ними прямой контакт. У Росатома есть очень интересные и при этом уже реально апробированные технологии малых модульных АЭС, что в условиях намеченной экономики вашего региона может быть весьма полезно", - предложил Патрушев.

Глава российской делегации также оставил запись в книге почетных гостей в резиденции губернатора Восточной Явы. "От всей души желаю Сурабае, Восточной Яве и Индонезии благополучия, процветания, успехов в деле социально-экономического развития и сохранения многовековых культурных устоев, мирного неба над головой", - написал Патрушев.