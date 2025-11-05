ГП приобщила к спору по терминалу в Туапсе данные о связях ответчиков

В суде объявили перерыв до 12 ноября

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 5 ноября. /ТАСС/. Арбитражный суд Краснодарского края приступил к рассмотрению по существу материалов спора по взысканию в доход государства имущества ООО "Туапсинский морской коммерческий порт" и ООО "Предприятие Туапсинский морской коммерческий порт", приобщив к делу по ходатайству Генпрокуратуры информацию для служебного пользования ФНС и ФАС России о связях ответчиков. В суде объявлен перерыв до 12 ноября, передает корреспондент ТАСС.

В ходе заседания представитель Генпрокуратуры заявил ходатайство о приобщении дополнительных материалов, в числе которых аналитическая информация в отношении ответчика Олега Басина, включая сведения об имуществе и финансах, документы, которые касаются объектов недвижимости, документы по морскому перегрузочному терминалу и касающиеся перехода прав на недвижимость, и прочие. "Также просим приобщить к материалам дела информацию Федеральной налоговой службы в отношении ответчиков и их связей, информацию ФАС России, касающуюся вопроса заявленных нами требований, эти сведения имеют гриф "для служебного пользования", - заявил ходатайство представитель Генпрокуратуры.

Суд вынес определение о приобщении материалов к делу. Также в судебном заседании объявлен перерыв до 12 ноября.

Генпрокуратура через суд добивается признания недействительной сделки по приобретению 100% долей в уставном капитале ООО "Туапсинский морской коммерческий порт" и намерено взыскать имущество в доход Российской Федерации. Аналогичные требования касательно ООО "Предприятие Туапсинский морской коммерческий порт". Ответчиками являются Шахлар Новруз оглы Новрузов, Олег Басин и компания с ограниченной ответственностью Vonixel Limited BVI (Британские Виргинские острова). В сентябре Арбитражный суд Краснодарского края наложил арест на все имущество компаний "Туапсинский морской коммерческий порт" и "Предприятие Туапсинский морской коммерческий порт", которые связаны с фигурантом дела о хищении 919 млн рублей Шахларом Новрузовым. Ранее представители Генпрокуратуры заявляли в суде, что владельцы компаний занимаются контрабандой пищевой продукции и продают ее на контролируемых ими же овощных базах и рынках. Активы, которые планируется взыскать в доход государства, оцениваются в 1 млрд рублей.

Новрузова арестовали в начале сентября после обвинения в попытке хищения чужого имущества на общую сумму 919 414 051 рублей. Следователи УФСБ России по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело о покушении на особо крупное мошенничество. Новрузов подавал апелляционную жалобу о смягчении меры пресечения, но суд оставил ее без удовлетворения.