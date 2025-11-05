РААС призвала ускорить маркировку медизделий из-за роста "серого" оборота

"Честный знак" уже не допустил до потребителя свыше 2,5 млрд небезопасной продукции во всех отраслях, отметил исполнительный директор ассоциации аптечных сетей Александр Опарин

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Российская ассоциация аптечных сетей (РААС) выступила с инициативой об ускорении эксперимента по маркировке медицинских изделий и переходе к ее обязательному характеру на фоне роста "серого" оборота этой продукции. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор РААС Александр Опарин.

"Инициатива с разрешительным режимом работает и защищает пациентов: видим, что "Честный знак" уже не допустил до потребителя свыше 2,5 млрд небезопасной продукции во всех отраслях. Теперь нужно навести порядок в медизделиях - ускорить пилот и поэтапно сделать маркировку обязательной для всего перечня, начиная с наибольших рисков, а это филлеры, нитевой лифтинг и другие группы, которые сегодня никак не регулируются", - сказал Опарин.

По оценке ассоциации, ряд медицинских изделий "ушел в тень" и свободно продается на маркетплейсах и незарегистрированных сайтах, что создает прямые риски для жизни и здоровья потребителей и способствует распространению контрафактной продукции. В ассоциации подчеркнули необходимость усиления контроля за оборотом медицинских изделий, особенно таких популярных категорий, как филлеры и нитевой лифтинг.

По данным Опарина, инициатива была озвучена на заседании Совета ТПП РФ по развитию потребительского рынка, где обсуждались меры по повышению прозрачности оборота медицинских изделий и защите потребителей от некачественной и контрафактной продукции.

Эксперимент в медизделиях, куда входят в том числе филлеры и косметические нити, проходит на рынке с сентября 2024 по конец февраля 2026-го. Это пилотный проект, по итогам которого на федеральном уровне будет приниматься решение о введении обязательной маркировки в эту отрасль.