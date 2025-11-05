В МВД сообщили о необходимости оптимизации рынка труда иностранных граждан в РФ

В ведомстве также считают, что нужно перераспределить мигрантов в соответствии с реальными потребностями экономики

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Оптимизация рынка труда иностранных граждан и перераспределение мигрантов необходимы в РФ. Об этом заявил заместитель начальника Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД России Кирилл Адзинов на заседании комиссии Госсовета по направлению "Кадры".

"Все это [совокупность существования теневой деятельности и отсутствия контроля за трудоустройством иностранных граждан] указывает на необходимость оптимизации рынка труда и перераспределения мигрантов в соответствии с реальными потребностями экономики. <...> Текущее состояние миграции способствует возникновению и развитию негативных тенденций, а именно уклонению иностранцев от уплаты налогов, утечке в страну их исхода значительных финансовых ресурсов в связи с приобретением ими валютных средств", - сказал он.

По его словам, текущая ситуация способствует дисбалансу между коренным населением страны и иностранными гражданами. "Растущий быстрыми темпами дисбаланс между коренным населением и приезжими приводит к жестким столкновениям на конфессиональной почве, вытеснению приезжими жителей страны пребывания в определенной сфере экономики, растущей за счет мигрантов, нагрузке на социальную инфраструктуру образования и здравоохранения, а также к концентрации лиц одной национальности и образованию неконтролируемых этнических анклавов", - добавил он.

Адзинов подчеркнул, что решение вопросов, касающихся этой проблематики, будет способствовать созданию эффективной системы организованного набора иностранной рабочей силы. "К нам будут приезжать уже проверенные иностранные граждане на конкретные вакансии, востребованные российской экономикой, и, самое важное, к конкретным работодателям, которые будут нести всю полноту ответственности за привлекаемого иностранца. Прохождение демиграционных процедур в странах исхода позволит отсечь криминальный элемент, а также [исключить въезд] лиц, страдающих опасными инфекционными заболеваниями. Функционирование организованного набора должно обязательно сопровождаться полицейским контролем, в том числе с использованием оперативно-разыскной деятельности, что обеспечит безопасность и порядок", - отметил он.

Кроме того, Адзинов сообщил, что за девять месяцев 2025 года НДФЛ от работы по патентам трудовых мигрантов достиг 130 млрд рублей.