Науседа: Литва готова к поставкам на Украину газа через терминал в Клайпедском порту

ВИЛЬНЮС, 5 ноября. /ТАСС/. Литва готова поставлять на Украину сжиженный природный газ через терминал, работающий в Клайпедском государственном морском порту. Об этом в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским заявил президент балтийской республики Гитанас Науседа, сообщила его пресс-служба.

"Президент подчеркнул, что Литва готова к решениям, которые обеспечили бы постоянные поставки природного газа Украине через терминал сжиженного природного газа в Клайпеде", - говорится в сообщении.

Нюансы организации таких поставок не детализируются.

Терминал для приема газа морем в Клайпеде был введен в эксплуатацию в декабре 2014 года. До этого газовые сети Литвы были интегрированы лишь в восточном направлении. Он обошелся в €101 млн. Еще по €56 млн Вильнюс ежегодно в течение 10 лет платил норвежской компании Hoeg LNG за аренду базового судна Independence. В декабре Литва выкупила его за $138,04 млн.