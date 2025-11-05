АТОР: тайфун "Калмаэги" окажет ограниченное влияние на курортную зону Нячанга

Массовая эвакуация прибрежных отелей не объявлена, сообщила ассоциация

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Тайфун "Калмаэги" окажет ограниченное влияние на курортную зону Нячанга во Вьетнаме. Массовая эвакуация прибрежных отелей не объявлена, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Тропический шторм "Калмаэги" движется в направлении центральной части республики со стороны Филиппин. Согласно прогнозам вьетнамских метеорологов, шторм продолжит усиливаться и может затронуть обширную часть центрально-вьетнамского региона от Дананга до провинции Кханьхоа.

"Нячанг, куда летают сейчас чартеры российских туроператоров - административный центр провинции Кханьхоа. По данным туроператоров, приближающийся тайфун "Калмаэги" окажет ограниченное влияние на курортную зону Нячанга. Массовой эвакуации прибрежных отелей не объявлено", - говорится в сообщении.

При этом в целях безопасности туристам из некоторых гостиниц на малых островах возле Нячанга предложено переселиться на материк. В частности, это касается гостей курортного комплекса Vinpearl (Vinpearl Resort and Spa NhaTrang, Vinpearl Resort Nha Trang, Vinpearl Luxury NhaTrang), а также гостиниц NhaTrang Marriott Resort & Spa и Hon Tre Island на острове Хон Че, сообщили в ассоциации.

Там уточнили, что, по информации туроператора "Интурист", добровольная эвакуация туристов будет осуществляться 6 ноября до 12:00 по местному времени. "После этого времени паромное сообщение и работа канатной дороги будут полностью прекращены до особого распоряжения. Туристам предлагается либо досрочно выехать на материк, либо продлить проживание", - сообщили в АТОР.

Кроме того, туроператоры, на основании данных вьетнамских метеорологов, не ожидают, что тайфун принесет серьезные разрушения в популярную курортную часть провинции Кханьхоа. "По информации принимающих партнеров Space Travel, "Калмаэги" заденет Нячанг лишь по касательной, принеся в регион сильные дожди и волнения на море", - подчеркнули в ассоциации.