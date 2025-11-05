В Северной Осетии на поддержку бизнеса направили более 300 млн рублей с начала года

Помощь получили 25 человек через Фонд кредитных гарантий

ВЛАДИКАВКАЗ, 5 ноября. /ТАСС/. Более 300 млн рублей с начала 2025 года направили в Северной Осетии на поддержку бизнеса, сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

"Более 300 миллионов рублей направили на поддержку бизнеса Северной Осетии по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика" с начала года", - говорится в сообщении.

Помощь получили 25 человек через Фонд кредитных гарантий, который позволяет оформлять кредиты в банках, если у предпринимателя нет собственного залога или его недостаточно. Через Фонд микрофинансирования малого и среднего предпринимательства займы на выгодных условиях на сумму более 86 млн рублей получили 42 бизнесмена. Средства можно направить на покупку крупного и мелкого рогатого скота, оборудования, материалов и других инструментов, которые помогают развивать свое дело.