WP: Верховный суд США сомневается в законности таможенных пошлин Трампа

Портал Axios подчеркивает, что по меньшей мере два члена Верховного суда, голоса которых могут иметь решающее значение при вынесении окончательного вердикта, "дали понять, что они могут склоняться" к ограничению действия пошлин

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Члены Верховного суда США на слушаниях в среду выразили сомнения относительно наличия законных оснований для введения таможенных пошлин администрацией американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Как пишет издание, судьи в течение двух с половиной часов "жестко допрашивали" юристов, защищающих интересы как действующей администрации, так и истцов в лице представителей местных властей и представителей бизнес-сообщества. По оценке газеты, "скептицизм Верховного суда" относительно законности введения пошлин может указывать на то, что судьи "отменят или ограничат по меньшей мере часть" введенных Трампом пошлин.

Портал Axios в свою очередь подчеркивает, что по меньшей мере два члена Верховного суда, голоса которых могут иметь решающее значение при вынесении окончательного вердикта, "дали понять, что они могут склоняться" к ограничению действия пошлин. "Некоторые консервативные судьи проявили скептицизм относительно наличия у Трампа полномочий по введению столь далеко идущих пошлин", - пишет портал.

Ранее Трамп в интервью телеканалу CBS News выразил мнение о том, что в случае признания незаконными таможенных пошлин Верховным судом экономика США "скатится в ад".

5 ноября в Верховном суде США состоялись первые слушания по делу о законности многих введенных американской администрацией пошлин. Разбирательство было начато в связи с тем, что группа представителей бизнеса подала иск к властям США, заявив, что тарифы незаконны и наносят ущерб их компаниям. 29 августа апелляционный суд в федеральном округе Колумбия признал, что Трамп не обладал необходимыми полномочиями для введения многих из объявленных им пошлин. Администрация Трампа 4 сентября обратилась в Верховный суд с просьбой отменить упомянутое постановление.

Трамп и высокопоставленные представители его администрации, включая министра торговли Говарда Латника и представителя на торговых переговорах Джеймисона Грира, неоднократно заявляли о необходимости признать пошлины законными, объясняя, что в противном случае под угрозой окажутся торговые переговоры США с другими странами и уже заключенные сделки.

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Позднее американский лидер менял тарифную ставку в отношении ряда стран.