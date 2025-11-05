WP: Верховный суд США сомневается в законности таможенных пошлин Трампа
ВАШИНГТОН, 5 ноября. /ТАСС/. Члены Верховного суда США на слушаниях в среду выразили сомнения относительно наличия законных оснований для введения таможенных пошлин администрацией американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The Washington Post.
Как пишет издание, судьи в течение двух с половиной часов "жестко допрашивали" юристов, защищающих интересы как действующей администрации, так и истцов в лице представителей местных властей и представителей бизнес-сообщества. По оценке газеты, "скептицизм Верховного суда" относительно законности введения пошлин может указывать на то, что судьи "отменят или ограничат по меньшей мере часть" введенных Трампом пошлин.
Портал Axios в свою очередь подчеркивает, что по меньшей мере два члена Верховного суда, голоса которых могут иметь решающее значение при вынесении окончательного вердикта, "дали понять, что они могут склоняться" к ограничению действия пошлин. "Некоторые консервативные судьи проявили скептицизм относительно наличия у Трампа полномочий по введению столь далеко идущих пошлин", - пишет портал.
Ранее Трамп в интервью телеканалу CBS News выразил мнение о том, что в случае признания незаконными таможенных пошлин Верховным судом экономика США "скатится в ад".
5 ноября в Верховном суде США состоялись первые слушания по делу о законности многих введенных американской администрацией пошлин. Разбирательство было начато в связи с тем, что группа представителей бизнеса подала иск к властям США, заявив, что тарифы незаконны и наносят ущерб их компаниям. 29 августа апелляционный суд в федеральном округе Колумбия признал, что Трамп не обладал необходимыми полномочиями для введения многих из объявленных им пошлин. Администрация Трампа 4 сентября обратилась в Верховный суд с просьбой отменить упомянутое постановление.
Трамп и высокопоставленные представители его администрации, включая министра торговли Говарда Латника и представителя на торговых переговорах Джеймисона Грира, неоднократно заявляли о необходимости признать пошлины законными, объясняя, что в противном случае под угрозой окажутся торговые переговоры США с другими странами и уже заключенные сделки.
2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Позднее американский лидер менял тарифную ставку в отношении ряда стран.