Антона Тесленко назначили на должность замруководителя ФАС

Он будет курировать управление контроля финансовых рынков и контрольно-финансовое управление

Заместитель руководителя ФАС Антон Тесленко © ФАС

МОСКВА, 5 ноября./ТАСС/. Антон Тесленко назначен на должность заместителя руководителя ФАС. Как сообщили в пресс-службе ведомства, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В ФАС отметили, что Тесленко с 2018 года занимал должность заместителя начальника управления по борьбе с картелями ФАС России.

С октября 2021 года возглавлял контрольно-финансовое управление ФАС России. В новой должности Тесленко будет курировать управление контроля финансовых рынков и контрольно-финансовое управление.