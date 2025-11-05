В Москве реорганизуют 38 участков бывших промзон по проектам КРТ

Всего в столице реализуется 138 проектов КРТ

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Реорганизацию 38 участков бывших промзон проведут в Москве операторы комплексного развития территорий (КРТ). Всего в столице реализуется 138 проектов КРТ, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В рамках проектов КРТ операторы проведут реорганизацию 38 участков бывших промзон и 55 неэффективно используемых территорий. Их общая площадь превышает 732 га. Здесь планируется сформировать современные кварталы с комфортным жильем и построить востребованную инфраструктуру. Всего будет возведено 14,7 млн кв. м недвижимости различного назначения. В результате город получит 177,5 тыс. дополнительных рабочих мест", - сказал Ефимов, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса.

Отмечается, что реорганизация территорий затронет 65 районов во всех округах столицы. Больше всего проектов - по 14 предстоит реализовать на юго-западе и юге города. Все площадки расположены вблизи станций метро, МЦД и городских магистралей.

"Более половины запланированной застройки, а именно 7,7 млн кв. м, составит жилая недвижимость. Из них 4,4 млн "квадратов" жилья возведут для реализации программы реновации. Уже ведется строительство жилого комплекса на улице Одесской. Оператором КРТ здесь выступает Московский фонд реновации жилой застройки", - уточнил руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Всего на разных стадиях проработки и реализации в столице находятся 336 проектов КРТ общей площадью более 4,2 тыс. га. В бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках формируются новые городские пространства.