Кабмин обсудит поправки к бюджету и помощь приграничью

В повестке заседания также расширение эксперимента по привлечению студентов в профучилища и меры поддержки сельского хозяйства

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Правительство на своем очередном заседании рассмотрит сразу несколько вопросов, касающихся бюджета на следующую трехлетку.

Кроме того, в повестке заседания субсидии для пострадавшего от украинских диверсий бизнеса в приграничных регионах, расширение эксперимента по привлечению студентов в профучилища и меры поддержки сельского хозяйства.

О бюджете

Члены кабмина рассмотрят поправки к Бюджетному кодексу, которые призваны усовершенствовать процесс предоставления субсидий получателям. Кроме того, правительство намерено учесть в поправках к федеральному бюджету на 2026-2028 годы замечания парламентариев, предложения Счетной палаты и регионов, а также поручения президента.

Планируется обсудить и поправки к бюджету федерального фонда ОМС на 2026-2028 годы в части уточнения размера субвенций. Рассмотрят члены кабмина и коррективы к закону о самом ОМС: правительство намерено уточнить полномочия регионов в этой сфере.

Помощь приграничью

Рассмотрят участники заседания также возможность субсидий малому и среднему бизнесу в Белгородской, Брянской, Курской областях. Эти средства, как ожидается, хотя бы частично смогут компенсировать работодателям простой работников, вызванный не зависящими от них причинами.

Больше, чем импортозамещение

В повестке заседания правительства вопрос преобразования комиссии кабмина по импортозамещению в комиссию по промышленности. Изменения помогут координации федеральных структур, необходимой для достижения технологического лидерства России.

О доступности среднего профессионального образования

Намерен кабмин и продлить эксперимент по расширению доступности среднего профессионального образования - он предполагает особый порядок проведения аттестации за девять классов и приема в колледжи. Члены правительства обсудят поправки в законодательство, которые позволят таким мерам применяться и до 2029 года, причем в большем числе регионов.

Облегчение работы агрокомплекса

На заседании правительства планируется обсудить возможность допуска квалифицированных специалистов и обладающих необходимыми мощностями юрлиц к проведению регистрационных испытаний пестицидов и агрохимикатов. Для этого необходимо скорректировать положение о Минсельхозе.

Кроме того, планируется скорректировать распоряжение кабмина, которым выделялись средства на субсидии банкам, выдававшим льготные кредиты аграриям. "Проект распоряжения направлен на обеспечение выполнения в 2025 году принятых обязательств", - отмечается в сообщении правительства.