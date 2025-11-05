В Петербурге пройдет четвертый налоговый форум

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Петербургский налоговый форум пройдет 6 ноября. Ключевым мероприятием Форума станет пленарное заседание "ФНС-35: путь непрерывного развития", сообщили организаторы.

Форум проводится с целью повышения налоговой грамотности, выстраивания диалога между налогоплательщиками и налоговыми органами. Среди основных тем для обсуждения: налоговый контроль и управление налоговым долгом, налогообложение имущества, международное налогообложение, исчисление и уплата НДФЛ и страховых взносов, новейшие изменения по налогу на прибыль и НДС, другие актуальные вопросы.

В рамках форума запланировано проведение семинаров "Налог-профи" по изменениям в налоговом законодательстве с 2026 года и дискуссионных сессий с участием руководства и ведущих специалистов Центрального аппарата ФНС России, УФНС России по Санкт-Петербургу, правительства Санкт-Петербурга, общественных объединений и организаций, а также представителей бизнеса.

Впервые в программу мероприятий включены Молодежный форум и Школа налогоплательщика, в рамках которой пройдут прикладные сессии, посвященные обсуждению вопросов, связанных с исчислением и уплатой НДФЛ, НДС, налога на прибыль, применением ККТ.

Также на площадке форума будут организованы практикумы в формате индивидуальных и групповых консультаций по использованию электронных сервисов ФНС, по вопросам налогообложения физических лиц и юридических лиц.