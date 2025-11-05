На Ялтинском международном форуме обсудят развитие Крыма, Донбасса и Новороссии

Он состоится в московском "Президент-отеле" 6 и 7 ноября

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Ялтинский международный форум пройдет в московском "Президент-отеле" 6 и 7 ноября. Центральными темами станут развитие Крыма, Донбасса и Новороссии, деятельность Международной ассоциации друзей Крыма (МАДК), а также актуальные вопросы развития международной обстановки, сообщил ТАСС заместитель председателя Совета министров Республики Крым, постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.

"В московском "Президент-отеле" 6-7 ноября пройдет Ялтинский международный форум. Мы продолжаем традицию, начатую в 2015 году в Крыму, в легендарном ялтинском Ливадийском дворце, где 80 лет назад лидеры СССР, США и Великобритании определяли судьбу послевоенного мира. В нынешнем году на московской площадке Ялтинского международного форума мы также сделаем акцент на политических процессах, связанных с развитием Крыма и Новороссии, а также на деятельности работающей во многих странах мира Международной ассоциации друзей Крыма (МАДК)", - сказал он.

Мурадов добавил, что в форуме примут участие известные эксперты, ученые, представители органов власти и общественные деятели из России и зарубежных стран, включая США, Китай, Великобританию, Францию, Швейцарию, а также члены МАДК более чем из 40 иностранных государств. На торжественном открытии форума выступят председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, генеральный директор информационного агентства ТАСС Андрей Кондрашов.

Программа форума

В первый день форума пройдет пленарная сессия "Крымская весна как импульс к формированию полицентричного мира: архитектура стабильности и ядерная угроза. Формы и методы урегулирования проблемы прав национальных меньшинств". В ходе сессии участники обсудят роль Крымской весны, а также мирного и легитимного самоопределения крымчан в процессе формирования полицентричного мироустройства.

В рамках форума пройдет также предложенная иностранными партнерами дискуссия "Мир, которого не существует" о политических и идеологических барьерах к сохранению мира.

В первый день также состоятся сессия "Право народов на самоопределение и принцип уважения территориальной целостности государств. Опыт Крыма и Новороссии" и дискуссия, посвященная 100-летию народной дипломатии и ее роли в формировании нового мироустройства. Отдельная молодежная секция - "Крым - международная площадка международного диалога" - пройдет на площадке форума на площадке форума при участии российских и иностранных студентов.

Заседание МАДК

Во второй день Ялтинского международного форума пройдет заседание МАДК, состоится традиционная конференция Черноморской ассоциации международного сотрудничества "Крым в современном международном контексте", посвященная теме признания за рубежом российского статуса Крыма, как индикатора изменений в мировой политике.

Завершится форум проведением сессии по экономическому партнерству Крыма с Белоруссией и развитию Крыма как южных морских ворот Союзного государства. По итогам двухдневной работы планируется принять итоговую резолюцию. "Рассчитываем, что форум привлечет большое внимание российских и зарубежных политиков, экспертов и ученых", - отметил Мурадов.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером Ялтинского международного форума - 2025.