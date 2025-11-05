"Солар" прогнозирует роста рынка обучения кибербезопасности в компаниях

Объем рынка корпоративного образования в ИБ к концу 2026 года приблизится к 3,4 млрд рублей, говорится в прогнозе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Объем рынка корпоративного образования в информационной безопасности - обучения персонала в этой области - к концу 2026 года приблизится к 3,4 млрд рублей, свидетельствует прогноз группы "Солар", входящей в "Ростелеком", и консалтингового агентства Kasatkin Сonsulting (есть у ТАСС). Эта отраслевая ниша с 2022 года растет на 8% ежегодно, а к началу 2025 года выросла сразу на 10%.

В целом образование в кибербезопасности есть и среди физлиц, и в государственных структурах, но именно компании и корпорации формируют основной спрос на такие услуги. Долю физлиц аналитики оценили в 11%, госструктур - в 6%, при этом у крупного бизнеса (5-80 млрд рублей годовой выручки) - 43% рынка, у крупнейших компаний России (от 80 млрд рублей) - 40%.

Крупный бизнес вкладывает в обучение в среднем 0,13% выручки, крупнейшие корпорации - 0,05%. Согласно оценке исследователей, ТЭК, финансовый сектор, а также ретейлеры и FMCG больше всех индустрий инвестируют в обучение сотрудников информационной безопасности.

Среднегодовой темп роста рынка - 8%, что наблюдается с 2022 года. При этом за 2024 год рынок информационной безопасности показал рост на 10%, достигнув 3,07 млрд рублей, а к 2026 году может вырасти до 3,38 млрд. Рост - стабильный, но умеренный и уступает росту рынка самой кибербезопасности в РФ, что в отчете объясняется "консервативным подходом бизнеса к инвестициям в персонал в периоды экономической неопределенности".

При этом приоритетность развития персонала в части информационной безопасности все же растет, говорят в "Соларе" и Kasatkin Сonsulting. Они аргументируют это тем, что бюджеты компаний на обучение растут быстрее, чем их выручка. "Если среднегодовой рост выручки в сегменте крупного и крупнейшего бизнеса составляет 24%, то их затраты на образовательные программы растут с аналогичной скоростью", - поясняют составители аналитики.

"Рынок ИБ-образования взрослеет вслед за развитием рынка кибербезопасности", - резюмировал управляющий партнер Kasatkin Сonsulting Дмитрий Касаткин. "Компании осознают, что инвестиции в развитие ИБ-кадров - это не просто выполнение требований регуляторов, а стратегическая необходимость для защиты бизнеса от растущих киберугроз", - добавил директор по развитию образовательной деятельности "Солара" Никита Обидин.