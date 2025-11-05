Россия отправит Армении еще 132 вагона с пшеницей через Азербайджан

Минтранс также сообщил, что РФ изучает возможность поставок по новому ж/д маршруту других категорий грузов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. РФ до конца января 2026 года отправит еще 132 вагона с пшеницей в Армению по новому ж/д маршруту через Азербайджан, изучает возможность поставок по нему других категорий грузов, сообщил российский Минтранс.

РФ осуществила поставку первой партии зерна в Армению через Азербайджан по железной дороге: компания РЖД организовала отправку более 1 тыс. тонн пшеницы со станции Димитровград в Ульяновской области в Армению. 15 зерновозов проследовали через территорию Азербайджана и уже пересекли границу Грузии с Арменией, далее товар доставят на станцию Даларик Южно-Кавказской железной дороги, сообщил Минтранс.

"До конца января 2026 года по этому маршруту планируется отправить еще 132 вагона с пшеницей. Также прорабатываются поставки и других категорий грузов", - говорится в сообщении.

Организация нового логистического маршрута стала возможной благодаря возобновлению транзита грузов в Армению через Азербайджан. "Это первый случай таких перевозок с 90-х годов", - отмечает Минтранс.