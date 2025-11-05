Гендиректор Nvidia заявил, что Китай выиграет у США гонку в сфере ИИ

В КНР благодаря субсидиям "бесплатная энергия", а в Соединенных Штатах вводятся новые правила регулирования искусственного интеллекта, указал Дженсен Хуанг

ЛОНДОН, 6 ноября. /ТАСС/. Китай выиграет у Соединенных Штатов гонку в сфере искусственного интеллекта (ИИ) за счет меньшего регулирования отрасли и более низких затрат на электроэнергию. Об этом заявил генеральный директор и основатель ведущего американского поставщика микросхем Nvidia Дженсен Хуанг.

"Китай выиграет гонку за ИИ", - сказал он британской газете Financial Times (FT). Бизнесмен добавил, что в КНР благодаря субсидиям "бесплатная энергия", в то время как в США вводятся новые правила регулирования ИИ.

США при администрации экс-президента (2021-2025) Джо Байдена запретили американским фирмам поставку в КНР продвинутых процессоров. Компания Nvidia, один из лидеров отрасли, разработала специальные микрочипы, рассчитанные на удовлетворение запросов компаний из Китая и не нарушающие экспортные ограничения, но, по сообщениям западных СМИ, Пекин призвал китайских производителей не использовать их.

Как указала FT, ранее гендиректор Nvidia просил президента США Дональда Трампа отменить экспортные ограничительные меры в отношении Китая. По его словам, новейшие американские модели ИИ ненамного опережают китайских конкурентов. Хуанг отмечал, что американским властям следует ослабить ограничения на экспорт, чтобы компании из США смогли сохранить ведущие позиции на мировых рынках. При таком развитии событий остальные страны будут зависеть от американских технологий, подчеркивал бизнесмен.