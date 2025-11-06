Слуцкий призвал ввести налоговый вычет за создание рабочих мест

Лидер ЛДПР направил соответствующее письмо премьер-министру Михаилу Мишустину

Редакция сайта ТАСС

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением установить налоговый вычет для индивидуальных предпринимателей и организаций в малых населенных пунктах за создание новых рабочих мест. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Парламентарий предложил рассмотреть возможность введения меры поддержки для малых предприятий с годовым оборотом до 60 млн рублей в городах и населенных пунктах с населением до 50 тыс. человек с целью стимулирования их устойчивого развития.

"Для индивидуальных предпринимателей и организаций, обеспечивающих создание новых рабочих мест, установить налоговый вычет по налогу на прибыль в размере 50-100 тыс. рублей в год за каждое новое рабочее место, созданное на срок более одного года", - написал Слуцкий.

Как отмечается в письме, экономические условия, в которых сегодня оказывается малый бизнес в небольших населенных пунктах, характеризуются ограниченностью рынков сбыта, дефицитом квалифицированных кадров и слабой инфраструктурой. Малым предприятиям, по словам лидера ЛДПР, тяжело не только развиваться, но и сохранять деятельность и легальную занятость. "Стремительное сокращение экономически активного населения, вызванное миграцией молодежи в крупные города в поисках образования и карьерных перспектив, приводит к критической нехватке квалифицированных кадров даже для базовых операций", - подчеркнул депутат.

Он также отметил, что предприниматели сталкиваются с высокими страховыми взносами и налоговой нагрузкой на фоне ограниченного платежеспособного спроса, дефицита коммерческой недвижимости и современной инфраструктуры, а также ограниченного доступа к льготным кредитам.