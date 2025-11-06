"Ушкуйник": беспилотник-разведчик "Князь Вещий Олег" начали применять в зоне СВО

Дрон отличается высокой выживаемостью, поскольку противник путает аппарат со своими БПЛА, сообщил гендиректор научно-производственного центра

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Новейший оптоволоконный беспилотник самолетного типа "Князь Вещий Олег" (КВО) для разведки на дистанции до 45 км начали применять в зоне спецоперации. Дрон отличается высокой выживаемостью, поскольку ВСУ путают аппарат со своими беспилотниками, сообщил ТАСС генеральный директор научно-производственного центра (НПЦ) "Ушкуйник" (Великий Новгород) Алексей Чадаев.

"Развитие средств FPV-ПВО - дроны против дронов в небе - привело с обеих сторон буквально к геноциду разведывательных беспилотников. Их массово сбивают. Каким бы аппарат ни был прекрасным, срок его жизни в небе ограничен. Это поставило перед специалистами НПЦ "Ушкуйник" задачу сделать борт, который, при примерно таких же характеристиках, как у топовых российских разведывательных бортов, был бы в разы дешевле и благодаря этому производился и поставлялся бы более массово. В результате был создан оптоволоконный беспилотник "Князь Вещий Олег", - заявил Чадаев.

Специалист подчеркнул, что ВСУ в настоящее время не способны отличить КВО от некоторых собственных БПЛА. "У КВО оказалась неожиданно высокая выживаемость по той простой причине, что украинцы попросту путают его с некоторыми своими бортами, на которые аппарат оказался похож чисто внешне. Понятное дело, со временем противник научится их различать, но сейчас эта особенность позволила полетать над Сумами, Харьковом и в некоторых других местах", - рассказал Чадаев.

По его словам, аппарат прост в ремонте, в случае поломки детали можно напечатать на 3D-принтере. "У "Князя Вещего Олега" нет сложной системы запуска: условно говоря, две палки воткнул в землю и запускай. При этом аппарат может все то же самое, что и дорогостоящие разведчики", - подчеркнул глава "Ушкуйника".

Чадаев отметил, что оптоволоконные дроны-камикадзе - идеальные охотники на технику, но нуждаются в целеуказаниях с воздуха. "В паре с охотником должен работать разведчик, который находится сверху. До недавнего времени в этой роли использовались коммерческие дроны типа "Мавика", но они не летят дальше 10-12 км. Сейчас, когда дальность работы оптоволоконных дронов измеряется десятками километров, "Мавики" уже не годятся. КВО закрывает именно эту зону в 30-40 км именно для разведки, доразведки, целеуказания, объективного контроля работы того же FPV-дрона "Князь Вандал Новгородский", - сказал специалист.

Чадаев также сообщил, что на программно-аппаратном уровне была произведена интеграция "Князя Вещего Олега" с "Князем Вандалом Новгородским". "Оператор "Князя Вандала" может видеть не только картинку со своего дрона, но и изображение, которое дает КВО. Таким образом, он видит поле боя не только глазами своего аппарата, но и глазами разведчика, который висит сверху и дает целеуказание", - уточнил глава "Ушкуйника".