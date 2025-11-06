В ГД рассказали о новых законодательных мерах, направленных на защиту заемщиков

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин сообщил, что одной из таких мер стало введение так называемого периода охлаждения по кредитам

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Одной из ключевых мер в области повышения безопасности граждан на финансовом рынке стало введение так называемого периода охлаждения по кредитам - механизма, призванного дать заемщикам время на обдумывание решения и защитить их от необдуманных шагов, а также от действий мошенников. Об этом рассказал ТАСС член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

"Введение периода охлаждения - это последовательный шаг в интересах граждан, их безопасности и благополучия", - отметил парламентарий. По его словам, мера напрямую направлена на защиту россиян от ситуаций, когда под давлением или в результате обмана люди принимают поспешные финансовые решения. "Мошенники заставляют жертв брать кредиты и забирают деньги себе. Теперь у граждан появился официальный инструмент, чтобы остановить эту схему", - пояснил Чаплин.

Норма распространяется на широкий спектр финансовых организаций, указал депутат. "Период охлаждения теперь обязателен для применения всеми банками, микрофинансовыми организациями и кредитными потребительскими кооперативами, которые выдают займы физическим лицам", - уточнил парламентарий. Это означает, что независимо от того, в какой организации гражданин оформляет кредит, он имеет право в установленный срок отменить договор без объяснения причин, подчеркнул Чаплин.

Что касается видов кредитования, то здесь законодатели предусмотрели ряд важных исключений, отметил он. "Данная мера защиты не распространяется на целевые кредиты, которые непосредственно связаны с реализацией крупных жизненных планов граждан", - сказал Чаплин. Речь идет о ипотечных кредитах, займах на покупку автомобиля, а также на образовательные кредиты. Как пояснил парламентарий, такая градация позволяет обеспечить баланс между защитой прав потребителей и стабильностью серьезных финансовых сделок, добавил депутат. Норма, касающаяся периода охлаждения, является частью большого комплекса социальных инициатив, которые могут быть приняты парламентом, указал Чаплин. "Мы и дальше будем работать над тем, чтобы финансовая система страны была не только эффективной, но и максимально безопасной для каждого нашего гражданина", - заключил он.

С 1 сентября 2025 года вступили в силу поправки в законодательство, согласно которым, в частности, кредиты и займы от 50 тыс. до 200 тыс. руб. будут доступны для использования только через 4 часа после подписания договора потребительского кредита (займа) с клиентом, а свыше 200 тыс. руб. - через 48 часов.