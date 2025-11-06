Минтранс и ГТЛК ведут переговоры о расширении закупок беспилотных авто

Следующим этапом внедрения беспилотников станет жилищно-коммунальное хозяйство, отметил министр транспорта Андрей Никитин

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Минтранс России и ГТЛК планируют расширить программу закупок беспилотного транспорта, включив в нее, помимо воздушных судов, еще и беспилотные автомобили. Об этом в интервью журналу "Эксперт" сообщил министр транспорта Андрей Никитин.

"С ГТЛК ведем переговоры о расширении программы закупок беспилотного транспорта: помимо беспилотных воздушных судов в фокусе внимания теперь находится и беспилотный автомобильный транспорт", - сказал он.

Никитин отметил, что следующим этапом внедрения беспилотников станет жилищно-коммунальное хозяйство. По его словам, в этой сфере большое развитие получат агродроны.

"Мы с Минсельхозом совместно формируем спрос на них [агродроны]. Как только появился четкий запрос, появилась бизнес-модель применения, появилась экономика - коллеги сформулировали к нам требования, и мы эти требования сейчас вносим в воздушную регуляторику", - добавил министр.