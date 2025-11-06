Глава Минтранса: беспилотный транспорт будет ездить по установленным маршрутам

Речь идет о периоде трех-четырех лет

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Беспилотный транспорт в РФ в течение ближайших трех-четырех лет вряд ли выйдет за пределы установленных маршрутов, заявил глава Минтранса Андрей Никитин в интервью журналу "Эксперт".

"Мой прогноз: в ближайшие три-четыре года беспилотное движение в России не выйдет за пределы "коридоров". В этом смысле трасса М-11 ничем не отличается от трамвайных городских рельсов", - сообщил министр. По его словам, М-11 является более защищенным "коридором", поскольку трассу не пересекают пешеходы.

"Мы не гонимся за модой и не стремимся к быстрому внедрению новых технологий любой ценой. Главный приоритет - безопасность пассажиров", - подчеркнул Никитин.

Также, по его словам, министерство следит за проектом по авиадоставке продуктов в дронопорты и считает, что они будут пользоваться спросом. "Могу сказать, что по роверам "Яндекса", например, доставка находится около точки экономической окупаемости. Спрос, очевидно, будет", - сказал Никитин.

Министр отметил, что Минтранс и правительство Москвы совместно работают над федеральным законом, который поможет внедрить беспилотные технологии в транспортную сферу. "Ровер-курьер в это регулирование не попадет - он движется как пешеход. А вот трамвай, грузовик, беспилотное такси попадут. Но мы должны убедиться в безопасности этого движения", - пояснил Никитин.