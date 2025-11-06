В аэропорту Волгограда задерживаются девять рейсов

Самолеты задерживаются как на прилет, так и на вылет

ВОЛГОГРАД, 6 ноября. /ТАСС/. Вылет и прилет девяти рейсов задерживается в международном аэропорту Волгограда, следует из онлайн-табло.

Согласно онлайн-табло, задержаны по одному рейсу на вылет в Дубай, Анталью, Москву и Санкт-Петербург. На прилет задержаны рейсы два рейса из Москвы, а также по одному рейсу из Антальи, Астрахани и Санкт-Петербурга.

Ранее Росавиация сообщала о введении ограничений для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Волгограда, они действовали с 22:20 мск 5 ноября до 08:25 мск 6 ноября.