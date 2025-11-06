Минцифры: более половины новой информации в интернете создали с применением ИИ

Регулирование в этой сфере не должно тормозить развитие искусственного интеллекта, но при этом нужно гарантировать защиту интересов общества, отметила директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества министерства Екатерина Ларина

КРАСНОЯРСК, 6 ноября. /ТАСС/. Более половины информации, которая ежедневно появляется в интернете, создана с использованием систем искусственного интеллекта (ИИ). Об этом на медиафоруме "Енисей" сообщила директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры РФ Екатерина Ларина.

"Больше половины информации, которая выкладывается в сеть ежедневно, по аналитическим оценкам, по экспертным оценкам, сделана с использованием искусственного интеллекта. Это говорит о том, что нам в регулировании нужно искать тоже такой баланс, потому что нам важно и развивать отечественные нейросетевые модели, поскольку будущее без использования искусственного интеллекта, как мы сейчас видим, невозможно", - сказала Ларина.

По ее мнению, регулирование в этой сфере не должно тормозить развитие искусственного интеллекта, но при этом нужно гарантировать защиту интересов общества. Также она подчеркнула, что дипфейки, которые сейчас создаются, очень сложно определить даже специалистам. И такие дипфейки создаются либо с целью развеселить аудиторию, либо для манипуляции общественным мнением.

Медиафорум "Енисей" проходит 6-7 ноября. На мероприятия форума приезжают журналисты, блогеры, медиадизайнеры и менеджеры со всей России. Организатором события выступает агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. В рамках форума проходят мастер-классы, практикумы, семинары и открытые лекции.