Экспорт продукции АПК регионов СФО составил почти $2 млрд

Опережающими темпами растут поставки масложировой продукции

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 6 ноября. /ТАСС/. Общий объем экспорта продукции агропромышленного комплекса регионов Сибирского федерального округа (СФО) составил с начала 2025 года почти $2 млрд, сообщил ТАСС руководитель Федерального центра "Агроэкспорт" Илья Ильюшин на площадке Сибирского агропродовольственного форума.

"В 2025 году общий объем экспорта продукции АПК регионов СФО составил почти $2 млрд. В разрезе регионов позитивная динамика экспорта в этом году происходит в Алтайском крае - рост на 32%, до $492,3 млн, Иркутской области - на 57,7%, до $67,2 млн, Кемеровской области - на 5,1%, до $335,1 млн и Новосибирской области - на 13,9%, до $690 млн", - сказал Ильюшин.

Он отметил, что опережающими темпами растут поставки масложировой продукции (масло подсолнечное и рапсовое, майонез, жмыхи, маргарин), прочей продукции АПК (семена льна и подсолнечника, соевые бобы, отруби, макаронные изделия, обработанные фрукты и орехи, мед) и продукции пищевой и перерабатывающей промышленности (мучные кондитерские изделия, хлопья, пиво, мука, кофе, соки).

"Дальнейшее развитие экспорта продукции АПК из регионов Сибирского федерального округа будет зависеть от расширения географии и номенклатуры поставок, развития логистической инфраструктуры и повышения конкурентоспособности российской аграрной продукции", - подчеркнул Ильюшин.