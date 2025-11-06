В Роскомнадзоре авторизовались около 170 тыс. страниц в мессенджерах

При этом было подано более 300 тыс. заявлений, сообщила директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры Екатерина Ларина

КРАСНОЯРСК, 6 ноября. /ТАСС/. Порядка 170 тыс. страниц в мессенджерах и социальных сетях, имеющих индивидуальную аудиторию более 10 тыс. подписчиков, прошли авторизацию в Роскомнадзоре. Об этом на медиафоруме "Енисей" сообщила директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры РФ Екатерина Ларина.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал закон, предусматривающий деанонимизацию владельцев каналов в мессенджерах, у которых более 10 тыс. подписчиков. С 1 ноября 2024 года владельцы страниц в соцсетях, аудитория которых больше 10 тыс. пользователей, должны сообщать в Роскомнадзор сведения о себе. Речь идет в том числе о владельцах публичных каналов в мессенджерах.

"Запущен проект <…> по идентификации, деанонимизации владельцев персональных страниц с аудиторией более 10 тыс. пользователей. На сегодня зарегистрированных Роскомнадзором в реестре авторизованных страниц больше 168 тыс. При этом заявлений было подано немногим больше 300 тыс. Основная причина, по которой были отсеяны 140 тыс. страниц, это недостаточность аудитории", - сказала Ларина.

По ее словам, желание владельцев аккаунтов с аудиторией чуть меньше 10 тыс. пользователей авторизовать свои страницы сталкивается с определенной проблемой. "Я полагаю, мы вместе с законодательной властью эту проблему, по запросу общественности, отрасли, будем корректировать", - подчеркнула Ларина.

Медиафорум "Енисей" проходит 6-7 ноября. На мероприятия форума приезжают журналисты, блогеры, медиадизайнеры и менеджеры со всей России. Организатором события выступает агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. В рамках форума проходят мастер-классы, практикумы, семинары и открытые лекции.