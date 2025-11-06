"Россети" открыли три подстанции Тувинского энергокольца после реконструкции

Торжественные пуски приурочили к празднованию 100-летия энергосистемы республики

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Группа "Россети" открыла после реконструкции три подстанции Тувинского энергокольца, это позволит увеличить передачу в регион электроэнергии от Саяно-Шушенской ГЭС. В церемонии приняли участие глава Тувы Владислав Ховалыг и генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин. Об этом говорится в сообщении компании.

Торжественные пуски приурочены к празднованию 100-летия энергосистемы республики. "Обновленные объекты обеспечат условия для развития центральных и восточных районов Тувы, передачи в регион дополнительной мощности от крупнейшей электростанции России - Саяно-Шушенской ГЭС", - рассказали в компании.

Глава Тувы отметил, что реконструкция подстанций - это не просто модернизация оборудования, это создание надежной основы для социально экономического развития Тувы на десятилетия вперед. "Уверен, что обновленная инфраструктура позволит реализовать масштабные инвестиционные проекты, улучшить качество жизни людей и раскрыть потенциал нашего региона", - добавил Ховалыг. Глава "Россетей" также подчеркнул, что Тува демонстрирует высокие темпы развития: в регионе активно строится жилье, открываются новые предприятия, растет туризм. "А для решения всех этих задач нужно надежное энергоснабжение. Поэтому уделяем особое внимание развитию сетевой инфраструктуры региона. Основой для этой работы служит комплексный план энергоснабжения инвестиционных проектов на территории Тувы, утвержденный правительством РФ по поручению президента России", - добавил Рюмин.

После реконструкции мощность подстанции 220 кВ "Кызылская" выросла более чем вдвое - до 330 МВА. Увеличилась надежность электроснабжения Кызылской агломерации и крупнейшего Каа-Хемского угольного разреза, появилась возможность подключать к сети новых потребителей. Подстанция 220 кВ "Туран" в результате проведенных работ фактически отстроена заново. Объект оснастили современным отечественным оборудованием и цифровыми комплексами, позволяющими реализовать дистанционное управление, отметили в компании. На расположенной в Хакасии подстанции 500 кВ "Означенное" введена третья трансформаторная группа, мощность объекта увеличилась в 1,5 раза - до 2,4 тыс. МВА. Благодаря этому появилась возможность нарастить передачу в Туву энергии Саяно-Шушенской ГЭС.

Рюмин добавил, что "Россети" продолжат работу в рамках комплексного плана. В 2026 году планируется поставить под напряжение новый транзит 220 кВ "Шушенская-опорная - Туран", который укрепит энергетические связи Тувы и Хакасии. Также компания завершит строительство линии электропередачи от "Турана" до месторождения Ак-Суг на востоке Тувы. "Проект позволит обеспечить централизованное электроснабжение этого района, поскольку сейчас у него нет связи с Единой национальной электрической сетью", - отметили в компании.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 45 дочерних и зависимых обществ, в том числе 18 сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.