Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии растет

Индексы Мосбиржи и РТС увеличивались на 0,44%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрировал рост индекса Мосбиржи на 0,44%, до 2 557,84 пункта, индекс РТС также рос на 0,44% - до 992,47 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:05 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и находился на уровне 2 555,64 пункта (+0,35%), индекс РТС находился на отметке 991,62 пункта (+0,35%).

Курс юаня к рублю на открытии торгов рос на 4,05 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составлял 11,431 рубля, свидетельствуют данные биржи на 10:00 мск.

К 10:05 мск юань замедлил рост, находился на уровне 11,422 рубля (+3,15 копейки).