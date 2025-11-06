"Яндекс Реклама" обеспечит доступ пользователей ко всей линейке ИИ-помощников

Директор по продуктам и ИИ Алексей Штоколов подчеркнул, что в компании хотят упростить пользователям работу, в первую очередь там, где она трудоемка

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Пользователям продуктов "Яндекс Рекламы" до конца 2025 года будет предоставлен доступ к ИИ-помощникам в "Директе", "Метрике" и "Рекламной сети Яндекса". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Яндекса".

Там рассказали, что ИИ-помощники работают на базе нового поколения нейротехнологий Yandex Neuro Ads и представляют собой совокупность генеративных нейросетей на базе Alice AI и усовершенствованных моделей глубокого обучения. "В ближайшее время пользователи продуктов "Яндекс Рекламы" смогут формулировать искусственному интеллекту цели и описывать желаемый результат. ИИ-помощники будут сначала давать рекомендации, а затем предлагать применить их, превращая советы в конкретные решения… "Яндекс Реклама" планирует запустить полную линейку и обеспечить к ней доступ всем пользователям до конца 2025 года", - сообщили в пресс-службе.

"Яндекс Реклама" отметила, что благодаря искусственному интеллекту появится еще один сценарий взаимодействия: не только через привычные интерфейсы, но и через диалог с ИИ-помощником в личных кабинетах рекламных продуктов. ИИ-помощники возьмут на себя рутинные задачи, предложат рекомендации и соберут аналитику. Так, ИИ-помощник в "Директе" возьмет на себя задачи по аналитике, поможет сформировать отчет, а также ответит на вопросы по статистике кампаний. В ближайшем будущем сможет давать рекомендации по оптимизации и масштабированию кампаний и помогать с запуском продвижения. В "Метрике" ИИ проанализирует посещаемость сайта, предложит возможности для улучшения, а также сравнит показатели с прошлыми периодами и конкурентами. В сервисе AppMetrica ИИ поможет работать с сложными показателями и обсуждать идеи для продуктов. В "Рекламной сети Яндекса" ИИ-помощник снизит количество рутинных задач и даст рекомендации по повышению эффективности монетизации владельцам площадок.

Директор по продуктам и ИИ "Яндекс Рекламы" Алексей Штоколов подчеркнул, что в компании хотят упростить рекламодателям и рекламным площадкам работу, в первую очередь там, где она трудоемка. "С ИИ-помощниками сложные задачи, которые раньше требовали множества кликов, решаются одним запросом. А в исследовательских задачах, где раньше цепочка действий и решений была неочевидна, сейчас достаточно просто описать конечную цель", - добавил он.