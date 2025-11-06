Чистая прибыль "Эл5-энерго" по РСБУ за девять месяцев упала на 22%

Выручка увеличилась на 20,3%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль "Эл5-энерго" по РСБУ за январь - сентябрь 2025 года составила 2,3 млрд рублей, что на 22% ниже, чем за аналогичный период 2024 года, следует из отчета компании.

Выручка увеличилась на 20,3% - до 51,68 млрд рублей. Себестоимость продаж достигла 46,89 млрд рублей (+24,5%).

Валовая прибыль снизилась на 9,5% - до 4,8 млрд рублей, прибыль до налогообложения - на 10,2%, до 3,37 млрд рублей.

Производственными филиалами "Эл5-энерго" (ранее - "Энел Россия") являются три газовые станции: Конаковская, Невинномысская и Среднеуральская ГРЭС. Помимо этого, "Эл5-энерго" в мае 2021 года ввела в эксплуатацию Азовскую ВЭС (90 МВт), позднее - Кольскую ВЭС (202 МВт).

Согласно структуре акционерного капитала, "Лукойл" является мажоритарным акционером "Эл5-энерго" и владеет 65,63%, ООО "ППИТ-7" - 5,54%, доля миноритарных акционеров составляет 28,83%.