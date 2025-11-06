В Кузбассе открыли склад для "Пятерочки" и "Чижика" за 4,2 млрд рублей

В регионе планируют запускать около 50 новых магазинов торговой сети ежегодно

Редакция сайта ТАСС

© Максим Рожко/ ТАСС

КЕМЕРОВО, 6 ноября. /ТАСС/. Первый логистический хаб федерального ретейлера Х5 открыли в Кемеровском районе Кузбасса, передает корреспондент ТАСС. Общий объем инвестиций составил 4,2 млрд рублей, а благодаря открытию распределительного центра создано более 400 рабочих мест.

"С открытием этого логистического хаба на прилавках 380 магазинов региона станет больше свежих и качественных натуральных продуктов от наших фермеров. Реализация проекта - яркий пример успешного партнерства крупнейшего ретейлера страны Х5 с нашим регионом. На современном складе создано более 400 рабочих мест. Это возможность для фермеров, для предпринимателей в сфере сельского хозяйства, для тех, кто перерабатывает сельскохозяйственную продукцию, привозить, доставлять свою продукцию с высокой маржинальной стоимостью непосредственно здесь, в Кузбассе", - сказал на открытии журналистам губернатор Илья Середюк.

Также он подписал соглашение с директором по региональному взаимодействию с государственными органами Х5 Василием Пушкиным о сотрудничестве, которое включает в себя реализацию нескольких совместных проектов. Согласно проекту "Агроконтракт" кузбасские аграрии смогут получить авансирование под будущий урожай, что позволит им планировать свою деятельность. Кроме этого, в магазинах сети планируется открыть "Фермерские островки" с местной продукцией. Это позволит увеличить долю товаров местных производителей с 23% до 35%.

Представители ретейлера сообщили, что в регионе планируется открывать около 50 новых магазинов сети "Пятерочка" и "Чижик" ежегодно. В частности, планируется в ближайшие три года открыть 120 магазинов сети "Пятерочка".