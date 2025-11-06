Минфин продаст иностранную валюту и золото на 2,7 млрд рублей

Продажу осуществят в период с 10 ноября по 4 декабря

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Минфин РФ с 10 ноября по 4 декабря планирует продать иностранную валюту и золото в рамках бюджетного правила на 2,7 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

Ежедневный объем продажи иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 0,1 млрд рублей.

Минфин РФ с 7 октября по 7 ноября планировал продать иностранную валюту и золото на 13,9 млрд рублей, по 0,6 млрд рублей ежедневно.