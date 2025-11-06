В Белоруссии собрали картофеля на 125 тыс. тонн больше, чем в 2024 году

Показатель составил 675 тыс. тонн

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 6 ноября. /ТАСС/. Объем урожая картофеля в Белоруссии вырос на 125 тыс. тонн по сравнению с прошлым годом - это многократно превышает потребности внутреннего рынка. Об этом сообщили в Минсельхозпроде республики.

В пресс-службе проинформировали, что в стране завершена уборка картофеля. "По оперативным данным Минсельхозпрода, крупнотоварные сельскохозяйственные организации уже собрали 675 тыс. тонн корнеплода - это на 125 тыс. тонн больше, чем в 2024 году. При этом урожайность превысила прошлогодние показатели, свидетельствуя об эффективности агротехнологий и подходящих погодных условиях для этой культуры в текущем сезоне", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

"Урожай второго белорусского хлеба не только полностью покрывает потребности внутреннего рынка, но и превышает их многократно, обеспечивая стабильные запасы на зимний период и создавая возможности для расширения переработки и экспортного потенциала", - отметили в ведомстве. Аналогичная ситуация складывается и с другими овощами: объемы их производства в сельхозорганизациях и крестьянско-фермерских хозяйствах также значительно превышают внутренний спрос, что подтверждает высокую самообеспеченность страны по ключевым продовольственным позициям.

По данным Минсельхозпрода, все регионы страны перевыполнили производственные планы по картофелю по сравнению с прошлым годом. Итоговые объемы производства корнеплода еще будут уточнены: в статистику дополнительно войдут данные от мелкотоварных сельхозорганизаций и крестьянско-фермерских хозяйств, которые отчитываются позже. Тем не менее анализ статистики объемов производства картофеля в этом сегменте сельхозорганизаций в прошлые годы предполагает объем порядка 270 тыс. тонн, сообщили в министерстве.

В стабфонды республики до 15 ноября будет заложено 58,85 тыс. тонн картофеля. Как указали в ведомстве, этот объем сформирован с учетом потребностей торговых сетей, учреждений социальной сферы: школ, больниц и детских садов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что объем собранного в республике картофеля позволит обеспечить как внутренние потребности страны, так и экспортные поставки.