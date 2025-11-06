Минтранс РФ: Иран заинтересован в участии России в развитии порта Чабахар

Замглавы российского ведомства Дмитрий Зверев встретился с руководителем Организации портов и судоходства исламской республики Саедом Расули

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Иранская сторона заинтересована в участии компаний России в развитии порта Чабахар в Персидском заливе, сообщил Минтранс РФ по итогам встречи замглавы министерства Дмитрия Зверева с руководителем Организации портов и судоходства Ирана Саедом Расули.

Как говорится в сообщении Минтранса, на встрече обсуждались вопросы увеличения объемов перевозок по Каспийскому морю, была отмечена необходимость активизации сотрудничества по развитию мультимодальных перевозок по транскаспийскому маршруту МТК Север - Юг. "В числе приоритетов - обеспечение бесперебойной доставки грузов в порты Каспийского моря, а также развитие железнодорожных и автомобильных магистралей на подходах к портам. Иранская сторона заинтересована в участии российских компаний в развитии порта Чабахар в Персидском заливе", - сказано в сообщении.