Трутнев потребует от Минпромторга выполнения обещаний по созданию предприятий в ДФО

Вице-премьер-полномочный представитель президента на Дальнем Востоке отметил, что РФ обязана не отставать от технологий окружающего мира

Зампред правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев © Сергей Бобылев/ ТАСС

ХАБАРОВСК, 6 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер-полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что потребует от Минпромторга выполнения всех обещаний по созданию высокотехнологичных предприятий на Дальнем Востоке.

"Мы сегодня с Минпромторгом этот разговор проводили уже не в первый раз. Эти обсуждения о том, что на Дальнем Востоке должны возникнуть высокотехнологичные предприятия, у нас начались давно. У меня пальцев на руках не хватит, чтобы перечислить тех руководителей Минпромторга, которые давали такие обещания. Я за них спрошу. Можно даже в этом не сомневаться", - сказал он.

Трутнев отметил, что РФ обязана не отставать от технологий окружающего мира. "Есть отдельные направления технологического развития, в которых Россия не просто не отстает, а опережает других. Но мы и оставаться не можем. Там, где мы впереди, - ура. Могу только поклониться тем людям, которые эти опережающие рывки делают, они и делают Россию великой. Но там, где мы отстаем, пощады не будет", - заявил он.

Ранее Трутнев сообщил, что существующих предприятий на территории Дальнего Востока недостаточно для технологического развития страны.