Роспатент зарегистрировал четыре товарных знака Chanel

Заявки были поданы компанией "Шанель САРЛ"

© Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала четыре товарных знак Chanel, выяснил корреспондент ТАСС.

Как следует из базы ведомства, зарегистрированы два товарных знака Gabrielle Chanel для разных классов международной классификации товаров и услуг, знак Vitalumiere и "Авторизованная точка продаж Chanel".

Заявки были поданы компанией "Шанель САРЛ", которая является правообладателем товарных знаков Chanel.

Как ранее подсчитал корреспондент ТАСС, "Шанель САРЛ" подала в Роспатент с 2022 года 36 заявок на регистрацию товарных знаков в РФ.

Люксовый бренд Chanel приостановил свою деятельность в РФ в связи с событиями на Украине в марте 2022 года, а к марту 2024 года завершил полный выход, расторгнув договоры аренды и прекратив работу своих бутиков.