ФАС признала телерекламу дебетовой карты Альфа-банка ненадлежащей

Банку грозит штраф

© Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России установила, что телевизионная реклама дебетовой карты Альфа-банка могла вводить зрителей в заблуждение, следует из сообщения ведомства.

"Ролик содержал привлекательные сведения о снятии наличных без комиссии с дебетовой карты Альфа-банка в любых банкоматах. Текст дополнительных условий был представлен в поясняющей сноске мелким шрифтом в течение короткого времени. При этом не сообщалось, что такие беспроцентные операции могли совершаться только через банкоматы организации и ее банков-партнеров", - пояснили в службе.

ФАС возбудила дело, признала рекламу ненадлежащей и выдала Альфа-банку предписание об устранении нарушения.

