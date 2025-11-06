Чекунков: компании ИНТЦ "Русский" имеют глобальные амбиции

Резиденты центра намерены создавать новые технологии, чтобы завоевывать международные рынки, отметил глава Минвостокразвития

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков © Павел Бедняков/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Резиденты инновационного научно-технологического центра "Русский" имеют глобальные амбиции. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"В проект федерального бюджета на 2026-2028 годы заложено создание инновационного научно-технологического центра на острове Русский. <...> Особенность выбранных направлений в том, что там достаточно низкий порог для входа. Сегодня для того, чтобы создать биотехлабораторию, не нужен огромный капитал, а значит, главное - это люди и их мозги. Это наша традиционная сила, и мы уже видим по первым резидентам, которые зашли в ИНТЦ, что пусть это пока небольшие компании, но у всех у них глобальные амбиции", - сказал он.

Чекунков отметил, что резиденты ИНТЦ намерены создавать новые технологии. "[Чтобы потом] с такими продуктами завоевывать рынки России, Азиатско-Тихоокеанского региона и международные рынки. Я думаю, это будет важнейшим новым инструментом, который сделает на Дальнем Востоке научный центр федерального и даже международного значения", - подчеркнул он.

Инновационный научно-технологический центр - территория с особыми преференциями для инновационных предприятий.