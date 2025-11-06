Продажи "Москвичей" в октябре снизились на 42%

Они составили 1,6 тыс. единиц

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Объем реализации "Москвичей" в октябре 2025 года сократился на 42% в годовом сравнении, до 1,6 тыс. единиц. Об этом сообщил директор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

"В октябре на российском авторынке было реализовано 1 634 автомобиля "Москвич". Это на 42% меньше, чем в октябре прошлого года", - отметил он.

По словам Целикова, с начала года на учет поставлено 12,8 тыс. новых "Москвичей". При этом рыночная доля бренда в октябре составила 1%, а за 10 месяцев - 1,2%.

"Более 80% продукции московского автозавода в этом году приходится на модель "Москвич 3". Чуть более 10% продаж обеспечила модель "Москвич 6". Электромобили "Москвич 3Е" занимают более 6% в общей модельной гамме. Еще немногим более 1% пришлось на модели "Москвич 5" (129 шт) и "Москвич 8" (35 шт)", - сообщил директор "Автостата".