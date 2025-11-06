В бюджет Хабаровского края заложили деньги на поддержку судоремонтного завода

Предприятие планирует выпускать грузовые, пассажирские корабли и буксировщики

ХАБАРОВСК, 6 ноября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края заложили средства на поддержку Хабаровского судоремонтного завода (ХСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию - ОСК) в региональном бюджете 2026-2027 года. Об этом журналистам сообщил губернатор Дмитрий Демешин.

"Де-юре завод находится на балансе ОСК, не Хабаровского края, но мы уже формируем судостроительный кластер, на котором рассчитываем выпускать корабли под потребности как края, так и всего Дальнего Востока. <…> Более того, мы уже деньги в бюджете региона зашили на следующий год и точно бюджетную поддержку региональную дадим на 2026-2027 гг. И дальше будем участвовать", - сказал Демешин.

Он отметил, что на заводе планируется выпускать грузовые корабли, буксировщики, пассажирские корабли, в том числе на подводных крыльях.

Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация, что до 70% работников предприятия могут быть сокращены из-за отсутствия объемов производства. Позже Демешин в своем телеграм-канале заявил, что руководство ХСЗ отменило свой приказ о сокращении штата, завод перейдет в собственность Хабаровского края. Губернатор отметил, что уже ведутся переговоры с Тихоокеанским флотом, обсуждаются перспективы обновления пассажирского флота и причальной инфраструктуры.