Объем продаж Rheinmetall за девять месяцев вырос на 20%

Показатель составил €7,5 млрд

Редакция сайта ТАСС

€БЕРЛИН, 6 ноября. /ТАСС/. Объем продаж германского концерна Rheinmetall за девять месяцев 2025 года вырос примерно на 20% до €7,5 млрд благодаря значительному увеличению странами НАТО расходов на оборону. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Прибыль до вычета процентов и налогов увеличилась с €613 млн до €724 млн. Крупнейшая оборонная компания Германии является основным поставщиком Бундесвера и одним из важнейших производителей артиллерийских боеприпасов для европейских стран - членов НАТО.

По состоянию на конец сентября объем заказов Rheinmetall достиг рекордного показателя - почти €64 млрд. В прошлом году он составлял около €52 млрд. Число сотрудников выросло с 27 тыс. до 31,5 тысяч.

Концерн рассчитывает до конца года получить дополнительно крупные заказы от Бундесвера на поставки систем ПВО, спутникового наблюдения, танков. При этом за девять месяцев текущего года продажи танков выросли почти на 28% до €3,2 млрд, что составляет почти половину всего товарооборота Rheinmetall.

Больше всего выручки компания получила за этот период от продажи боеприпасов - €371 млн до вычета процентов и налогов. Объем продаж вырос почти на полмиллиарда евро до более чем €2 млрд. Прежде всего отмечается высокий спрос на артснаряды. Оборот подразделения по производству электроники и систем ПВО вырос более чем на 40% почти до €1,5 млрд.

Rheinmetall также поставляет Киеву военную технику и строит на Украине завод по производству боеприпасов.